Emerge un curioso retroscena di mercato che farà sicuramente piacere ai tifosi della Sampdoria. Protagonista della vicenda, il centrocampista blucerchiato Karol Linetty, che dopo quattro anni a Genova ha la città e la squadra nel cuore. L'affetto del polacco è ricambiato dai tifosi, e proprio la volontà del numero 7 doriano ha consentito alla love story di procedere anche a gennaio.



Il calciomercato infatti si era mosso per l'ex Lech Poznan. Secondo i media polacchi, Linetty avrebbe infatti detto no al corteggiamento del Torino, pronto a portare il mediano in granata. La squadra di Cairo avrebbe messo sul piatto un'offerta molto allettante dal punto di vista economico, ma la proposta sarebbe stata rispedita al mittente dallo stesso giocatore.



Linetty infatti si trova molto bene a Genova con la Samp, e inoltre punta ad una chiamata per l'Europeo: fondamentale in questo senso sarà il suo impiego da titolare in Serie A. Inoltre, la trattativa per il rinnovo ormai in chiusura avrebbe ulteriormente facilitato la scelta di Linetty, deciso a salvarsi con la Samp.