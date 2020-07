Soltanto pochi mesi fa, il rinnovo di Karol Linetty con la Sampdoria sembrava ormai cosa fatta. Anzi, le indiscrezioni trapelate parlavano di un'intesa praticamente raggiunta e della firma come di una formalità. All'improvviso però le parti si sono allontanate: qualcuno racconta di un improvviso rilancio a cifre piuttosto alte da parte dell'agente del calciatore, e ciò avrebbe di fatto bloccato la trattativa per il prolungamento del polacco, in scadenza nel 2021.



Ultimamente la Sampdoria sta provando a rinegoziare vari contratti che termineranno nel 2021, ma con Szymon Pacanowski, procuratore di Linetty, non ci sarebbero più stati contatti. Difficile a questo punto che si possa continuare insieme, anche perché in quel caso il Doria rischierebbe di perdere a zero il suo numero 7 l'anno prossimo.



Tutto ciò sta scatenando anche il mercato, accostando varie società a Linetty. In Italia si è parlato a più riprese del Torino, ma recentemente si sarebbe mosso anche il Cagliari. Attenzione però alla pista tedesca: si tratta di un campionato che ha un grande feeling con i giocatori polacchi, e Linetty è stato spesso monitorato da alcune società di Bundesliga.