Il suo ingresso in campo ha restituito verve e dinamicità alla manovra della Sampdoria. Dopo tante partite da titolare, Karol Linetty è stato risparmiato da mister Giampaolo nel primo tempo del match contro il Cagliari,ma nella ripresa l'allenatore blucerchiato ha lanciato nella mischia anche il polacco. Quando è sceso in campo, la Samp ha alzato il baricentro: "Abbiamo avuto delle occasioni da gol: palo, traversa e rigore" conferma il centrocampista. "Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare, compatti e veloci palla al piede".



Protagonista in negativo, il connazionale Kownacki, che però Linetty difende a spada tratta: "Può capitare di sbagliare un rigore, era arrabbiato ma è normale. In difesa siamo forti, sappiamo cosa dobbiamo fare. La linea difensiva lavora molto bene, l’abbiamo visto anche nel secondo tempo di oggi". Il numero 16 blucerchiato ha centrato anche una clamorosa traversa, che lascia tanto rammarico: "Pensavo di far gol, peccato" confessa Linetty "Siamo stati sfortunati anche in occasione della traversa colpita da Defrel"