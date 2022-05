Con la Sampdoria ancora in Serie A, e la riconferma di Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata, scattano anche le prime grandi manovre per quanto riguarda il calciomercato. Ad esempio, un nome di cui si parla da parecchio tempo è quello di Karol Linetty, ex blucerchiato attualmente al Torino ancora innamorato di Genova.



Già da tempo è nota la volontà del polacco di tornare a Bogliasco, tanto è vero che se ne era parlato già a gennaio. Alla fine non se n'era fatto nulla, ora però la voce torna prepotente. Addirittura, secondo Tuttosport, lo stesso Linetty avrebbe già chiesto al Torino di essere ceduto, ricevendo momentaneamente risposta negativa. I granata infatti avevano sborsato all'epoca 9,5 milioni complessivi per avere il giocatore, e vorrebbero rientrare almeno parzialmente dell'investimento. La cifra, però, non è nelle disponibilità della Samp. Se ne riparlerà probabilmente più avanti, quando saranno più chiare le strategie societarie.