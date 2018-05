Tra i vari 'senatori' in casa Sampdoria dal futuro in bilico, due nomi in particolare tengono in apprensione i tifosi. Si tratta di quelli di Matias Silvestre e Emiliano Viviano, due giocatori tornati in discussione dopo il summit a Roma tra Giampaolo e la dirigenza. Il difensore centrale è molto ricercato, nonostante l'età non più verdissima, ma anche Emiliano Viviano attira comunque parecchie pretendenti.



L'estremo difensore blucerchiato, secondo l'edizione odierna de La Repubblica, sarebbe entrato nel mirinio del Parma e del Bologna in Serie A, entrambe società alla ricerca di un portiere affidabile. Ma Viviano non piace soltano in Italia: sul numero 2 di Fiesole si starebbe muovendo da tempo anche lo Sporting Lisbona. Dopo il primo sondaggio di qualche settimana fa, i biancoverdi sarebbero tornati a bussare alla porta dell'ex Arsenal, che potrebbe trovarsi di fronte ad un bivio significativo per quanto riguarda la sua carriera.