Sarà lunedì il giorno di Gaston Ramirez. La punta blucerchiata infatti potrebbe celebrare il suo matrimonio con la Sampdoria, perché ad inizio settimana è previsto proprio ​l'incontro tra Faggiano, Ferrero e l'entourage di Ramirez.



I pro e i contro, scrive Tuttosport, sono abbastanza semplici a stilare: a favore di Gaston c'è la conoscenza dell'ambiente, il buon rapporto con i compagni e la voglia di rimettersi in gioco, oltre alla capacità tattica di occupare più ruoli. I dubbi, invece, sono connessi alle sue condizioni fisiche. Ramirez è fermo da sei mesi, non si è allenato con il pallone e impiegherà un po' a ritrovare il ritmo. Non ultimo, l'aspetto economico: se chiederà un ingaggio troppo alto, probabilmente la trattativa salterà.