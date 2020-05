Doveva essere un talento promettente, invece ha deluso. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Gonzalo Maroni non continuerà la sua avventura alla Sampdoria: l'argentino farà ritorno al Boca Juniors da dove era arrivato in prestito, lo attende la dirigenza a fine stagione per un nuovo prestito dopo il flop di Maroni in blucerchiato.