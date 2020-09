Operazione in uscita per la Sampdoria: è fatta per il prestito del terzino sinistro classe 2003 Emanuele Marra in prestito al Pontedera, in Serie C. Cresciuto in blucerchiato, può giocare anche sulla linea di centrocampo sulla fascia sinistra o al centro; nella stagione scorsa ha totalizzato 15 presenze con l'Under 17.