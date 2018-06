Lae ilda qualche giorno ormai stanno trattando una sorta di 'esodo' di massa in direzione dell'Emilia. A lasciare Genova dovrebbero essere quasi sicuramente Emilianoe Matias, che potrebbero sposare la causa gialloblù, ma attenzione anche al possibile inserimento di ulteriori nomi nella trattativa. Le due società potrebbero parlare anche di altri giocatori, ad esempio Jacopoe Vasco, entrambi nel mirino del ds Faggiano.Nelle ultime ore però l'operazione ha rallentato. Non a causa della Samp, ma per via di alcuneall'interno del Parma. Le due 'anime' dei gialloblù, quella cinese e quella italiana, starebbero discutendo per i programmi futuri del club. La parte cinese della società, scrive Il Secolo XIX, sarebbe decisa a spendere meno di quello che invece vorrebbe investire la fazione italiana, capitananta dall'imprenditore Guido Barilla. Il Parma quindi dovrà decidere prima i suoi programmi, e poi potrà riprendere i discorsi già ben avviati con il Doria, che comunque non sembrano essere in discussione. In tutto ciò, è ancora diversa la condizione di Fabio Quagliarella : la squadra neopromossa in Serie A lo vorrebbe, ma la Samp non è intenzionata a cederlo.