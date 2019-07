A Genova la tensione collettiva per il possibile passaggio di mano della società viene alimentata anche dal calciomercato. Da qualche giorno infatti tutte le trattative della Sampdoria in entrata risultano bloccate. A muoversi è stata soltanto l'operazione Andersen in uscita, confermata sia da Corte Lambruschini che dl Lione. Niente sviluppi per Skov Olsen o Hurtado, e neppure Malinovskiy.



Logicamente Di Francesco si sarebbe aspettato alcuni rinforzi già per l'inizio del ritiro, tra quattro giorni. In questo clima di incertezza però secondo Il Secolo XIX è spuntata anche una voce piuttosto curiosa, che inserisce la Sampdoria tra le pretendenti a Mario Balotelli. L'attaccante è svincolato e quindi libero di accasarsi dove preferisce, ma il suo agente Raiola ha già fatto sapere di prendere in considerazione solo eventuali proposte da top club italiani, in grado di garantirgli l'alto ingaggio necessario per assicurarselo.