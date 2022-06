La Sampdoria e il Torino, in questo inizio mercato, potrebbero riflettere su uno scambio: Omar Colley in granata, Karol Linetty di nuovo in blucerchiato. L'operazione, sicuramente molto complessa, permetterebbe a Cairo di non registrare una minusvalenza, e a Corte Lambruschini di rinforzare il centrocampo. La situazione, però, è complessa e necessità innanzitutto dell'ok di Marco Giampaolo.



Domani infatti la società doriana, in particolare Romei e Panconi, incontreranno il tecnico a Roma, forniranno dettagli sul mercato futuro e chiarezza, e chiederanno all'allenatore la disponibilità a continuare. In caso di fumata bianca, verrà sottoposto a Giampaolo anche l'idea di scambio, scrive Tuttosport.



C'è però anche un nodo da sciogliere, ossia la differenza di stipendio. La Samp vuole abbattere il monte ingaggi, il problema è che Colley percepisce 900mila euro a stagione, Linetty attualmente ha un contratto da 1,8 milioni. Servirà un passo indietro del polacco, o comunque un lavoro di diplomazia per risolvere il groviglio.