Il fondo Merlyn Partners, guidato dal manager Alessandro Barnaba, accelera per la Sampdoria. Secondo quanto riferisce l'Ansa, sabato scorso è stata presentata l'offerta vincolante per l'acquisto del club: oltre all'aumento di capitale da circa 30 milioni di euro chiesto dal Cda blucerchiato, saranno subito messi nelle casse della società altri 20 milioni.



Immediatamente sul piatto quindi 50 milioni da mettere esclusivamente nel club per dare ossigeno dal punto di vista finanziario, successivamente partirebbe un piano per la ristrutturazione del debito societario che si aggira intorno ai 150 milioni di euro. Ora il fondo Merlyn Partners aspetta una risposta in occasione dell'Assemblea degli azionisti, in programma il 14 dicembre in prima convocazione ma che potrebbe slittare al 19 dicembre nella seconda convocazione. Per il via libera servirà l'assenso della famiglia Ferrero, proprietaria della Samp: per consentire l’aumento di capitale a soggetti terzi è necessario, infatti, che arrivi il via libera da parte dell’azionista di maggioranza.