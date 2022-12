Il futuro di Abdelhamid Sabiri verrà sciolto soltanto tra qualche giorno. Il fatto che il fantasista della Sampdoria sia ancora impegnato al Mondiale è noto, i blucerchiati però adesso vogliono attendere la fine della rassegna per fare una valutazione del calciatore in ottica mercato.



Come noto, scrive Il Secolo XIX, su Sabiri è forte l'interesse della Fiorentina. I viola oltretutto potrebbero giocarsi la carta Zurkowski, gradito ai blucerchiati, ma da Corte Lambruschini sembrano intenzionati a rimandare ogni discorso soltanto al termine del Mondiale.