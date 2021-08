Subito un'insidia per il Milan. Alla prima giornata di Serie A, tra le big in corsa per lo Scudetto, la squadra di Pioli ha l'avversario più duro all'esordio. Sampdoria-Milan, posticipo di lunedì 23 agosto (ore 20:45), sulla lavagna scommesse è considerato un match in grande equilibrio, si legge in una nota, con i rossoneri che partono con il favore del pronostico, ma il «2» è a quota molto alta (1,95). A Marassi i blucerchiati di Roberto D'Aversa vanno a caccia di un colpo da tre punti bancato a 3,85, mentre il pareggio vale 3,60. Percorso inverso per il Genoa che dalla Liguria viaggia verso Milano, dove l'Inter è chiamata da subito a dimostrare a tutti le proprie ambizioni, nonostante una campagna acquisti che sembra aver ridimensionato i campioni d'Italia. Nell'anticipo (sabato alle 18:30) i nerazzurri di Inzaghi sono proposti vincenti a 1,38. In Torino-Atalanta i bergamaschi cominciano quella che potrebbe essere la stagione del grande salto di qualità e devono centrare un «2» a 1,61, mentre sempre di sabato ha inizio l'avventura di Sarri con la Lazio, proprio ad Empoli, la piazza che lo ha lanciato nel grande calcio: segno «2» a quota 1,73. Da «2» anche Udinese-Juventus, a 1,50, mentre Roma e Napoli cercano i tre punti casalinghi. I giallorossi di Mourinho sfidano la Fiorentina, per un segno «1» all'Olimpico proposto su Betaland a quota 1,77, mentre il Napoli di Spalletti aspetta la neopromossa Venezia e l'«1» è bancato a 1,24.