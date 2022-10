L'infortunio di Jeison Murillo potrebbe avere risvolti sulla carriera di alcuni giocatori della Sampdoria. Nel gruppo prima squadra, i centrali 'alternativi' erano soltato Ferrari e Amione, mentre ieri è stato aggregato il Primavera Lorenzo Villa, classe 2003. Nei prossimi giorni, però, potrebbe unirsi al gruppo in pianta stabile Ertijon Gega.



Albanese, classe 2001, Gega è arrivato negli ultimi giorni di mercato su insistenza del ds Daniele Faggiano che lo ha prelevato dalla Cavese. C'era concorrenza per il giocatore, battuta dalla Samp approfittando dei buoni rapporti tra Faggiano e il suo procuratore Cicchetti. Il centrale mancino, molto strutturato (è alto quasi due metri) è stata un'operazione a basso costo, racconta Il Secolo XIX. Addirittura, il ragazzo al momento della firma sapeva che avrebbe rischiato di passare quattro mesi a Bogliasco senza mai giocare una partita ufficiale. Gega è appena rientrato da un infortunio e si sta allenando con la Primavera.



Il problema è che il ragazzo non rientra per età nel range richiesto dal settore giovanile blucerchiato, e probabilmente non sarebbe stato utilizzato dall'allenatore della Primavera Tufano. Gega però avrebbe avuto poco spazio in prima squadra con Giampaolo, che voleva allenare due per ruolo, quattro considerando i centrali. L'ex Ascoli e Teramo però ha accettato la chiamata di Faggiano, conscio del rischio di non giocare fino al mercato di gennaio, quando la Samp avrebbe potuto cercargli una collocazione. Ora potrà giocarsi le sue carte in prima squadra, dopo l'ultima esperienza in Serie D con la Cavese.