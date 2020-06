Secondo quanto scrive Tuttosport la Sampdoria potrebbe avere una grana Murillo. Il difensore ex Inter è stato prestato a gennaio al Celta Vigo, con un riscatto di circa 16,5 milioni di euro, se gli spagnoli non dovessero confermarlo, i blucerchiati dovrebbero sborsare 11,5 milioni per l’obbligo di riscatto pattuito un anno fa col Valencia.