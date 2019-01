L'infortunio di Gianluca Caprari ha costretto la Sampdoria a rivedere i suoi piani per l'attacco. I futuri movimenti in seno al club blucerchiato saranno ben precisi: se andrà via Kownacki arriverà un giovane, e poco altro. Questo nonostante i vari rumors che continuano ad interessare Gregoire Defrel, attaccante arrivato a Genova in estate dalla Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del Doria.



A gennaio prima di perdere Caprari la Samp aveva valutato l'ipotesi di lasciar partire il giocatore, che rischiava di scivolare al quarto posto nelle gerarchie di Giampaolo. Diversa la situazione in questo momento, con Defrel che potrà lottare con Gabbiadini per un ruolo da protagonista al fianco di Quagliarella.



Sabato comunque al Ferraris c'era anche l'agente dell'attaccante francese, Giampiero Pocetta, e il Doria ha fatto il punto della situazione con il procuratore. I blucerchiati stando a Il Secolo XIX adesso starebbero facendo muro alle tante richieste arrivate per Defrel. In Italia lo avevano sondato Atalanta e Sassuolo, ma l'ex giallorosso aveva parecchio mercato anche all'estero, con Fulham e Monaco particolarmente attive in questo senso.