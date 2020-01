Lorenzoè stato convocato da Gennaro Gattuso per la partita trae Fiorentina, causa assenza di Koulibaly, ma la prossima gara potrebbe esssere l'ultima in maglia azzurra per il centrale, promesso sposo dellaDopo il tira e molla dei giorni scorsi , adesso sembra che De Laurentiis e Ferrero abbiano trovato l'accordo sulla formula della cessione. Tonelli secondo Il Secolo XIX si trasferirà a Genova, e sarà il primo rinforzo dei blucerchiati. Il Napoli avrebbe aperto al trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato tra idi euro, acconsentendo di fatto alle richieste blucerchiate.