Natale amaro per Massimo Ferrero, che resta al centro della contestazione e delle polemiche da parte dei tifosi della Sampdoria. Il Viperetta già in estate era stato protagonista di alcuni striscioni apparsi contenenti minacce nei suoi confronti, e anche oggi l'episodio si è ripetuto.



Di fronte alla Gradinata Sud del Ferraris è apparso uno striscione, a firma degli Ultras, che recita: "​25 dicembre, pranzo di Natale. Ferrero scegli bene il tuo locale". Un avvertimento che fa il paio con un'altra frase, "Viperetta mangia in fretta", circolata tempo fa.