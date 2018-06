I tifosi della, visti gli ultimi clamorosi sviluppi della vicenda Lovro Majer e i problemi per Berisha, iniziavano a preoccuparsi anche per la mancata ufficialità di Omar, difensore acquistato dai blucerchiati da qualche giorno dal. Il calciatore ha già sostenuto le visite mediche, ma il comunicato da parte di Corte Lambruschini non è ancora arrivato.Secondo Sampnews24.com però non ci sono particolari motivi di apprensione. La dirigenza starebbe semplicemente, prima di diramare l'ufficialità dell'acquisto di Colley. Si trratterebbe quindi semplicemente di un favore da parte della Samp nei confronti della società belga, ma tutte le parti avrebbero ormai concluso proficuamente l'operazione.