La Sampdoria ha seguito in questa sessione di mercato due giocatori di proprietà del Milan. Si tratta di Yacine Adli e Marko Lazetic, entrambi dati in uscita dal club rossonero. Per Adli, il futuro dovrebbe essere ancora rossonero, mentre secondo Sampnews24.com i blucerchiati starebbero monitorando con attenzione la condizione della punta serba classe 2004.



In attesa di una risposta da Botheim della Salernitana, la dirigenza genovese starebbe monitorando la situazione di Lazetic, giocatore che piace molto al mister doriano Stankovic.