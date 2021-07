Ieri, durante l'amichevole della Sampdoria, il difensore Lorenzo Tonelli non ha preso parte all'amichevole. In molti si sono chiesti il motivo, dal momento che mister D'Aversa ha rotato praticamente tutti gli effettivi a sua disposizione, tranne proprio il centrale blucerchiato. Nessuna esclusione, però, soltanto motivi fisici alla base della decisione.



D'Aversa stima molto Tonelli, lo considera uno dei potenziali titolari, e lo impiegherà a breve. Il difensore però non ha ancora raggiunto la miglior condizione e la sua carriera, purtroppo ricca di infortuni, gli ha insegnato a dosarsi e ad ascoltare i segnali del corpo. Anche durante l'anno Tonelli spesso si allena a parte, e lo sta facendo pure adesso, in cerca della perfetta forma. Nei prossimi giorni l'ex Napoli dovrebbe tornare stabilmente in gruppo.