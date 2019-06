"Berardi da anni ormai viene accostato alla squadra allenata da Di Francesco. Sappiamo che viene seguito dalla Sampdoria e da altri club, ma crediamo che possa restare con noi. Squinzi vuole renderlo una bandiera". Parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, interpellato in merito al futuro di Domenico Berardi.



L'attaccante neroverde era stato sondato dalla Sampdoria, ma la prima richiesta della società emiliana ha letteralmente stoppato sul nascere ogni possibile trattativa in merito al giocatore classe 1994. Il Sassuolo infatti secondo l'edizione genovese de La Repubblica avrebbe chiesto addirittura 45 milioni per Berardi, cifra ritenuta completamente fuori portata dalla Sampdoria, che lo valuta circa la metà. A simili prezzi, da Corte Lambruschini non sembrano intenzionati ad imbastire nessuna trattativa, neppure inserendo Caprari come parziale contropartita per abbassare la parte 'cash'.