L'arrivo di Sinasi Sy a Genova, sponda blucerchiata, era atteso nella giornata di ieri. Sia il direttore sportivo Carlo Osti che il tecnico Claudio Ranieri avevano parlato dell'esterno dell'Amiens come futuro rinforzo per la Sampdoria, ma alla fine il club doriano è stato superato in extremis dalla Salernitana. Il giocatore classe 1999 dovrebbe mettersi oggi a disposizione di Castori.



La versione che trapela dal club blucerchiato è quella della Samp stufa per i continui micro rialzi dell'Amiens e dell'entourage del giocatore. Da Corte Lambruschini avrebbero lanciato una sorta di ultimatum nella giornata di ieri, non recepito dall'entourage di Sy, che avrebbe deciso così di accettare il corteggiamento della Salernitana. L'affare si aggirava complessivamente attorno ai 100mila euro.