Uno dei giocatori più appetiti tra quelli in forza alla Sampdoria è il mediano Albin Ekdal. Il centrocampista, blucerchiato è incedibile, specialmente dopo la rescissione con Adrien Silva, diretto negli Emirati. Le società accostate al calciatore, però, sono parecchie e il Doria ha già rifiutato tre offerte per il suo numero 6.



Per Ekdal, la Samp ha declinato l'offerta più alta ricevuta, ossia quella del Copenhagen. Successivamente, da Corte Lambruschini hanno risposto 'no' alle proposte dell'Udinese e del ​Djurgårdens.