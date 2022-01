L'arrivo di Rincon allaè stato alimentato anche da una situazione contingente, ossia il rifiuto ricevuto dai blucerchiati da Gonzalo. Il centrocampista dellaera una delle prime scelte della società blucerchiata, ma il calciatore spagnolo avrebbe detto 'no' alla dirigenza doriana.Secondo Sky Sport Villar, in caso di partenza dalla Capitale, vorrebbe approdare in una società più grossa e ambiziosa di quella genovese. Sulle sue tracce infatti ci sarebbe anche l'Inter. Per questo motivo la Samp, dopo aver colto i tentennamenti del classe 1998, ha deciso di virare in maniera netta su Rincon del Torino, chiudendo di fatto l'accordo.