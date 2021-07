Una delle principali problematiche da affrontare per il nuovo direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano sarà la questione Jeison Murillo. Il difensore colombiano ha un contratto in scadenza a giugno 2023, ha chiarito di non voler rinnovare e, soprattutto, guadagna tanto. Il suo stipendio, abbondantemente superiore al milione di euro, è fuori budget per le casse blucerchiate, e per questo motivo Corte Lambruschini sta cercando di piazzarlo, in modo anche da ammortizzare i 13 milioni pagati a suo tempo per averlo.



Murillo, come noto, ha mercato in Spagna, e in particolare da due sue ex squadre, il Valencia e il Celta Vigo. Con i primi, la Samp ha ancora in ballo il pagamento di una parte del suo cartellino (si parla di circa 6 milioni di euro), ai secondi il Doria ha già prestato il giocatore due volte e vorrebbe monetizzare questa volta. Un altro problema è appunto rappresentato dalla formula del trasferimento: sia il Celta che il Valencia lo vorrebbero in prestito, il Doria invece spinge per la soluzione a titolo definitivo, per non ripetere l'esperienza fatta con il Celta nelle ultime due finestre di mercato.