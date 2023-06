Spunta un nome a sorpresa per la dirigenza della Sampdoria che verrà. Il profilo in questione è quello dell'ex difensore Nicola Legrottaglie, che appesi gli scarpini al chiodo ha intrapreso una carriera dietro alle scrivanie. Dopo Fabio Paratici, quindi, ci sarebbe un altro ex Juventus nel mirino blucerchiato.



Secondo Il Secolo XIX Radrizzani avrebbe già parlato con Legrottaglie, che starebbe già collaborando con la Samp del futuro. Addirittura, l'imprenditore avrebbe dato al dirigente il compito di valutare già qualche profilo per la squadra che verrà. Nel nuovo Doria, Legrottaglie potrebbe assumere la carica di direttore generale.