Un argomento all’ordine del giorno in casa Sampdoria è sicuramente quello che riguarda il trequartista. Con il rinnovo di Ramirez in bilico e la difficile trattativa per Taarabt del Benfica spunta un nome nuovo. Si tratta, secondo il Corriere dello Sport di Meritan Shabani, centrocampista offensivo classe ’99 del Wolverhamphton U23 ex Bayern Monaco.



Il tedesco è reduce da un brutto infortunio al crociato ma potrebbe essere la pedina giusta per fare il salto di qualità allo scacchiere di Claudio Ranieri.