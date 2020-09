Ai margini dell'amichevole disputata ieri dalla Sampdoria il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha fatto il punto su quelle che saranno le manovre di mercato della società doriana nelle prossime settimane: "​Una punta e un mediano, poi l’ossatura della squadra c’è. Ho venduto Linetty al Torino, è vero, a nove milioni e mezzo grazie a bonus facilmente raggiungibili, ma guardatevi intorno. Dalla Juventus alla Roma, all’Inter, non c’è una big che sta comprando. E tutto il calcio europeo è fermo. Questo Covid sta togliendo sicurezza e anche il calcio ne risente. Qualcosa come sempre faremo ma ci vuole pazienza e visione d’insieme" ha detto a Il Secolo XIX.



Ferrero ha poi parlato di esuberi: "A calcio si gioca in undici, non è come il rugby che si gioca in 15. E se contate già ora quanti difensori, centrocampisti e attaccanti abbiamo, capite che prima di comprare bisogna sfoltire. Altrimenti si rischiano solo boomerang visto che tanti finiscono per non giocare e a nessuno fa piacere. Ramirez? Di gratis non c’è niente, vedremo. Colley? Ma perché dovrei regalarlo? Sapete quanto sta trattando De Laurentiis per la possibile cessione di Koulibaly? Di che parliamo" ha concluso il Viperetta.