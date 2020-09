La Sampdoria si avvicina al primo movimento in entrata di spessore. Il nuovo rinforzo per i blucerchiati dovrebbe essere Adrien Silva, centrocampista classe 1989 di proprietà del Leicester. Il club doriano e la società inglese avrebbero infatti già trovato la quadra per quanto riguarda la cessione del giocatore, che nell'ultimo anno e mezzo ha giocato in prestito al Monaco.



Secondo Tuttosport a breve dovrebbe arrivare l'accordo con l'entourage del calciatore. Ranieri, su precisa domanda degli uomini mercato blucerchiati, si sarebbe detto estremamente soddisfatto e favorevole all'innesto di Adrien Silva.