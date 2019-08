Nel complesso mercato in entrata della Sampdoria non mancano neppure spunti su quei colpi di prospettiva che hanno reso celebre il club blucerchiato negli ultimi anni. L'ultima pista in questo senso conduce in Ungheria, dove gioca Erik Kusnyir.



Si tratta di un mediano, all'occorrenza impiegabile come terzino destro, classe 2000 e di proprietà del Debrecen, con cui ha già all'attivo oltre 40 gare tra i professionisti. Recentemente, proprio da terzino destro, è sceso in campo anche contro il Torino nel match di qualificazione all'Europa League.



Secondo il Corriere dello Sport il giovane giocatore diciannovenne sarebbe entrato nel mirino della Sampdoria, che potrebbe acquistarlo per farlo crescere alle spalle di Bereszynski e Depaoli.