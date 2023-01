Il futuro di Abdelhamid Sabiri potrebbe anche non essere in Italia, nonostante le voci che accostano il calciatore a Fiorentina, Lazio e Torino da qualche tempo. Ad essersi mossa per il marocchino, infatti, sarebbe anche la Premier League, e in particolare il Leeds.



Secondo La Repubblica il club inglese dovrebbe sostituire il partente Klich e avrebbe selezionato Sabiri come possibile alternativa a basso costo. Ovviamente, c'è distanza tra la quotazione della Sampdoria, che vorrebbe ottenere tra gli 8 e i 10 milioni dal ragazzo, e la possibile proposta inglese. Il Leeds infatti potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 6 e i 7 milioni, ma a quel punto non sarebbe impossibile trovare un punto di intesa.