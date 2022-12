La Sampdoria non molla Aleksandar Dragovic e rilancia: come riferisce Sky Sport, il club blucerchiato ha presentato una nuova offerta alla Stella Rossa per il difensore, inserendo l'obbligo di riscatto al termine del prestito in caso di salvezza. La nuova cifra si aggira intorno al milione di euro, su Dragovic c'è anche il Siviglia.