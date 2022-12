Quale è la strategia di Massimoper tenersi la? La decisione di disertare anche la seconda convocazione dell'Assemblea degli azionisti va in questa direzione. La sensazione è che l'input arrivi dalla Holding Max, la capogruppo delle aziende del Viperetta.L'idea dell'ex presidente per trovare i fondi necessari a rimanere in sella alla Sampdoria è quella di continuare a rinviare l'assemblea, prendendo tempo in attesa di capire se può andare a buon fine la soluzione di. Da qualche giorno infatti Holding Max sarebbe in. L'operazione, scrive Il Secolo XIX, sarebbe sulla falsariga di quelle imbastite da Oaktree con Zhang per l'Inter o da Elliott con Li Yonghong per il Milan.