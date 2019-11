Nuovi problemi finanziari per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che dopo la mancata cessione del club al gruppo Vialli è chiamato ad individuare una soluzione per il suo gruppo immobiliare, quello facente riferimento a Farvem Real Estate. Si tratta di una società riconducibile al Viperetta che si occupa di 170 appartamenti in edilizia convenzionata a Roma.



Secondo Milano Finanza però la Farvem dovrà affrontare la mossa di Lufthansa, che ha avanzato istanza di fallimento nei confronti di Farvem Re per 1,66 milioni di euro. Ferrero a quel punto si è trovato costretto a chiedere al Tribunale di Roma l'ammissione al concordato preventivo. Il concordato preventivo altro non è che uno strumento a disposizione dell'imprenditore, che glio​ consente, in caso di crisi o di insolvenza, di poter evitare la liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano volto a soddisfare i creditori garantendo continuità dell'azienda.



Il ramo immobiliare della 'galassia Ferrero' comunque presenta evidenti problemi, dal momento che il 2018 si è chiuso con una perdita di 562mila euro a fronte di ricavi per 2.85 milioni, con un patrimonio netto negativo di 181mila euro a fronte di immobilizzazioni per 37,77 milioni e debiti per 40,57 milioni. Di questi 40 milioni, 4,23 sono nei confronti del Fisco e 4,24 milioni verso istituti previdenziali.