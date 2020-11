Ciclicamente tornano ad accendersi rumors ed indiscrezioni, più o meno credibili, relative alla possibile cessione della Sampdoria. Anche questo novembre non fa eccezione, considerando che si avvicina la scadenza per la presentazione del piano di rientro dei concordati di Ferrero e la sosta per le Nazionali. E così, ecco scatenarsi nuovamente le voci su un passaggio di mano del club blucerchiato.



Secondo Il Secolo XIX sarebbe emerso nuovamente il nome di Massimo Zanetti, il numero uno della Segafredo, già accostato alla Sampdoria a luglio. Nel frattempo a Telenord l'ex vicepresidente blucerchiato ​Fabrizio Parodi ha parlato di "Un gruppo genovese" interessato. "Sarebbe un sogno" ha aggiungo Parodi. "Non si sa mai. Degli imprenditori ci sono, magari si riesce a coinvolgere nuovamente Edoardo Garrone. Speriamo che possa essere rivalutato dai tifosi che non lo stanno trattando bene". Ovviamente, è arrivata puntuale la smentita del patron di Erg, che ha commentato con un netto "Non ne so niente".



E' comunque probabile che ogni soggetto interessato alle attività di Ferrero, ramo sportivo e ramo immobiliare, attenderà il ​definizione del percorso di rientro dal debito. Anche per mettersi al riparo da eventuali azioni revocatorie. E' il caso ad esempio di Arlington, l'altro family office statunitense che aveva manifestato interesse per la Samp nei mesi scorsi.