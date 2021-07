La Sampdoria, tra i nomi seguiti per l'attacco, mantiene nella lista anche Roberto Inglese, punta classe 1991 di proprietà del Parma già seguita a più riprese dai blucerchiati. Il giocatore, che ha il gradimento di D'Aversa e Faggiano, rappresenta un'alternativa credibile per il reparto avanzato doriano.



Il problema principale riguarda il Parma, deciso a puntare sul giocatore ex Chievo per la prossima Serie B: Inglese, recuperando una buona condizione post infortunio, dovrebbe contribuire all'immediata risalita gialloblù. Per convincere la squadra emiliana servirà quindi un'offerta importante: è stata questa la risposta arrivata a Corte Lambruschini, dopo un nuovo sondaggio andato in scena recentemente. Per questo motivo l'operazione resta momentaneamente bloccata, in attesa di uno sviluppo.