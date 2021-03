La Sampdoria prosegue con i suoi accordi volti ad ottenere nuovi prestiti per fronteggiare la mancanza di liquidità del club blucerchiato, con le nuove entrate che serviranno per finanziare la gestione corrente e gli investimenti necessari per completare i cantieri del Mugnaini e della nuova sede di Bogliasco, che ormai da anni accompagnano la società blucerchiata.



Secondo Il Secolo XIX tramite un mandato a Ernst&Young, con il team di consulenza sul debito guidato da Gianni Panconi, la Samp e Ferrero ha chiuso gli accordi per ricevere altri 10 milioni di euro garantiti da Sace, l'azienda statale di Cassa Depositi e Prestiti, tramite il decreto liquidità rivolto alle imprese e sofferenza. I termini per restituire il debito saranno di sei anni.



I dieici milioni vanno ad aggiungersi ai 31 milioni ottenuti da Sistema, Carige e Macquarie, portando il totale a 41 milioni di finanziamenti, ovviamente da restituire nel corsos degli anni. Ulteriori 10 milioni sarebbero in via avanzata di negoziazione e in attesa delle delibere.