Domenica la Sampdoria si troverà ad affrontare l'ennesima partita delicata negli ultimi tempi. La gara con il Monza è già una partita cruciale, di sicuro per il futuro dell'allenatore Marco Giampaolo, ma pure per il cammino dei blucerchiati in Serie A.



Per spingere la squadra, il pubblico doriano si sta già mobilitando, con appelli da parte della tifoseria organizzata a riempire Marassi creando un clima di sostegno per la formazione casalinga. Anche la società ha un traguardo numerico in mente: l'obiettivo della Sampdoria è di raggiungere la quota già toccata con la Juventus, quindi 20mila persone a tifare per la squadra genovese. Cifre possibili, considerando i tanti messaggi social dei vari gruppi della Sud in queste ore. Al Ferraris sono attesi anche 1000 tifosi ospiti.