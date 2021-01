L'arrivo di Ernesto Torregrossa in blucerchiato spingerà lontano dallauno degli attaccanti attualmente a disposizione di Claudio Ranieri, ossia la punta Antonino, prelevato lo scorso gennaio dall'Il club genovese lo aveva preso in prestito con obbligo di riscatto dai toscani, l'obbligo scatterà a febbraio e la Samp dovrà versarlo in tre rate a partire dall'estate.Per cedere il giocatore a gennaio, la Samp dovrebbe anticipare il riscatto per poi girare il cartellino del giocatore. Il problema però è che Corte Lambruschini, legata come è ai problemi dell'indicatore di liquidità. Nonostante ciò però Ferrero secondo Il Secolo XIX avrebbe, Sebastiani.Il Viperetta sembra convinto di poter risolvere il caso, e lo avrebbe garantito al numero uno biancoazzurro. Il patron dell'Empoli Corsi pare intenzionato a concedere un piccoloin caso di riscatto anticipato, però pretenderebbe l'intera cifra subito. Situazione ingarbugliata, quindi, e piuttosto difficile da sbrogliare.