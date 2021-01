Un nuovo centravanti per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Si tratta di Ernesto Torregrossa, punta classe 1992 di proprietà del Brescia, già seguito in passato dai blucerchiati. L'attaccante compirà 29 anni a giugno, in stagione ha totalizzato 12 presenze e 5 gol nell'attuale Serie B, e a breve dovrebbe vestire la maglia blucerchiata, salvo colpi di scena. L'intesa sembra infatti ormai ampiamente definita.



La cifra complessiva del trasferimento dovrebbe aggirarsi attorno ai 7 milioni di euro. La Sampdoria verserà subito 1 milione nelle casse del Brescia per un prestito oneroso, a cui verrà sommato un obbligo di riscatto a 6 milioni di euro. La trattativa è stata condotta principalmente nella notte, e l'accordo tra le parti in causa è stato trovato ormai da qualche ora. Battuta la concorrenza del Bologna.