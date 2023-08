Uno dei nomi circolati nelle ultime ore per la Sampdoria è quello di un esterno. Si tratta di Rigoberto Rivas, classe 1998 di proprietà della Reggina. Il giocatore honduregno, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è in uscita dal club calabrese, che resta in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul suo futuro.



In caso di esclusione del club, i suoi giocatori saranno liberi di svincolarsi e tra essi sono ovviamente compresi, scrive Il Secolo XIX, anche Rivas e un altro obiettivo doriano ossia Galabinov. Rivas era stato a lungo anche un obiettivo (ma mai una prima scelta) del Palermo, che poi ha virato su Di Francesco.