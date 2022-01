La Sampdoria punta un argentino per l’attacco. Il nome in questione è quello di Jorge Carrascal, argentino classe 1998 di proprietà del River Plate, e che potrebbe abbandonare il River Plate già a gennaio.



Secondo Il Secolo XIX il Doria starebbe monitorando l’esterno offensivo, che dopo l’arrivo in estate nel club di Buenos Aires di Tomas Pochettino e la trattativa per l’acquisto di Juan Fernando Quintero rischierebbe di trovare poco spazio in biancorosso. Carrascal è uno dei tanti attaccanti laterali seguiti dalla Samp, che è alla ricerca di giocatori tali da consentire a D’Aversa di passare dal 4-4-2 al 4-3-3.