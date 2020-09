La Sampdoria insegue Raguz del Lask, punta austriaca del 1998 ed è interessata a Maleh, mediano mancino del Venezia. Sempre secondo Tuttosport, ai blucerchiati piace Moreira, terzino destro classe ’94 del Tolosa.



In uscita per Murillo si profila un ritorno al Valencia, il Celta ora è dietro. Su Regini piomba il Lecce. Per Colley si aggiungono a Leicester, West Ham e West Bromwich, anche il Liverpool e il Burnley. Restano gli obiettivi Marin della Dinamo Zagabria e Adrien Silva del Leicester.