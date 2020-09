Tra le varie idee di mercato, e società in cerca di una soluzione per monetizzare e ricavare liquidità, c'è il Perugia retrocesso in Lega Pro. Il patron della società umbra ad esempio ha chiamato il 'collega' Massimo Ferrero per proporre alla Sampdoria un giocatore in forza ai Grifoni, il centrocampista rumeno Vlad Dragomir.



Si tratta di un giocatore piuttosto giovane, classe 1999, passato anche dall'Arsenal e affermatosi con la maglia biancorossa. Il patron Santopadre secondo Il Secolo XIX avrebbe contattato il Doria per proporlo, ma per il giocatore non ci sarebbe stato l'ok di Ranieri, e quindi la trattativa sembra destinata a rimanere embrionale.