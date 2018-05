La partita con il Napoli è ormai alle spalle, ma la Sampdoria si prepara ad un altro round con il club azzurro sul mercato. Come succede in quasi ogni sessione di mercato, la squadra di De Laurentiis ha messo nel mirino alcuni dei blucerchiati. In particolare, oltre all'allenatore - ma Giampaolo potrebbe anche rimanere alla Samp, specialmente in caso di permanenza di Sarri - i partenopei starebbero puntando Bartosz Bereszysnki e Lucas Torreira.



Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo Giuntoli, che punta a costruire un Napoli sempre più giovane, avrebbe messo nel mirino il terzino polacco della Samp. Bereszynski è un classe 1992, ma ha già una buona esperienza internazionale ottenuta grazie alla sua Nazionale, e pure in Serie A. Nel Doria è un titolare inamovibile, ed è anche fresco di rinnovo. Altro pallino di Giuntoli è invece Torreira. Proprio ieri Ferrero parlando del regista uruguaiano ha ammesso che "Probabilmente andrà". Dove, non è ancora dato saperlo. Il numero 34 della Samp, nonostante alcune dichiarazioni del padre e dell'agente, non sarebbe ancora uscito dal radar del Napoli.