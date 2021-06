Il Sassuolo torna a complicare i piani della Sampdoria. La società neroverde sembrava ormai prossima a trovare l'intesa con Marco Giampaolo come futuro allenatore, ma il club emiliano non ha ancora trovato una quadra con il Torino. Cairo infatti sarebbe irremovibile in merito alla questione buonuscita: il numero uno granata esige che il Sassuolo paghi per intero lo stipendio di Giampaolo senza compartecipazione.



Secondo Il Secolo XIX, questo avrebbe fatto sorgere alcuni ripensamenti al Sassuolo in merito alla questione allenatore, e la vicenda potrebbe interessare anche la Sampdoria. L'altro nome seguito dai neroverdi sarebbe quello di Alessio Dionisi, meno costoso e con un unico ostacolo, ossia l’indennizzo da dare a Fabrizio Corsi.