Dopo quella presentata dallo Jiangsu Suning, ecco un'altra offerta importante dalla Serie A per Duvàn Zapata: la società nerazzurra ha presentato un'offerta importante per il centravanti colombiano, 14 milioni per il prestito biennale più opzione per l'acquisto a titolo definitivo a 12 milioni di euro. La Sampdoria ci pensa, da vedere se ci sarà l'ok definitivo della società blucerchiata.