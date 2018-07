La Sampdoria guarda ancora all'Inghilterra, e dopo aver scelto Pedro Obiang per sostituire Torreira, i blucerchiati hanno individuato sempre in Premier League il probabile vice Pedro. Il calciatore in questione ha un nome e un cognome molto 'pesanti' da portare nel mondo del calcio: si chiama Ronaldo Vieira, e gioca nel Leeds United. Il nome è stato scelto dalla famiglia in onore dell'attaccante brasiliano (il fratello si chiama Romario), è un regista guineano naturalizzato inglese ed è uno dei punti fermi del Leeds.



Vieira ha avuto una carriera molto particolare: cresciuto nelle giovanili del Benfica, nel 2011 si è trasferito con la famiglia in Inghilterra, militando in piccoli club e venendo respinto da un paio di provini con Manchester City e Hull. Il trasferimento all'accademia calcistica 'i21' gli ha cambiato la vita: è arrivato il Leeds, che lo ha tesserato e recentemente ha prolungato il suo contratto sino al 2021. Nelle ultime due stagioni ha giocato 62 partite in Championship, e secondo Il Secolo XIX la Sampdoria sarebbe pronta a far pervenire un'offerta a Radrizzani, l'italiano proprietario al 50% del club. Le prossime ore saranno decisive per la trattativa relativa al giovane centrocampista dell'Under 20 britannica, già nel giro dell'Under 21.